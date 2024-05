Non solo Saelemaekers: per arrivare a Zirkzee il Milan potrebbe scambiare altri giocatori

vedi letture

Non è sicuramente un segreto, Joshua Zirkzee è il sogno del Milan per l'attacco nella prossima sessione di calciomercato estiva. I rossoneri hanno individuato nell'attaccante olandese l'erede della maglia numero 9 che verrà lasciata vacante da Olivier Giroud, pronto a unirsi ai Los Angeles FC. L'attaccante del Bologna è uno dei pupilli di Moncada già da prima che arrivasse a giocare in Emilia. Per arrivare al giocatore, però, bisogna stanziare almeno 60 milioni di euro: con il 40% della rivendita destinato al Bayern Monaco, il direttore Sartori proverà a massimizzare il ricavo dalla cessione.

In questo senso, per il Milan, può arrivare in aiuto Alexis Saelemaekers: il belga, di proprietà rossonera, ha giocato in prestito al Bologna in questa stagione e lo ha fatto molto bene, riscuotendo consensi e apprezzamenti. Il riscatto è fissato a poco meno di 10 milioni e il Diavolo potrebbe utilizzare la sua cessione come contropartita tecnica per alleggerire la parte economica da corrispondere al Bologna. In tal senso Zirkzee potrebbe non essere l'unico giocatore da usare come merce di scambio: oggi Tuttosport avanza anche la possibilità di Lorenzo Colombo, attaccante quest'anno in prestito al Monza.