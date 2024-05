Sky - Panchina Milan: trattativa avanzata con Conceiçao, ma non ancora chiusa

Peppe Di Stefano, intervenuto a SkySport24, ha parlato così del possibile arrivo di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan al posto di Stefano Pioli: "In pole sembra esserci Conceiçao che ha ancora un contratto con il Porto, ma che ha buone chance di allenare il Milan. I contatti ci sono stati. Ha un'idea di calcio simile a quella del Milan attuale, quindi una difesa a quattro, due centrocampisti e tre trequartisti alle spalle di una punta. A volte questo 4-2-3-1 si trasforma in 4-4-2 o 4-2-4. I dialoghi proseguono. E' un allenatore moderno che ha fatto molto bene con il Porto in questi anni.

Potrebbe essere lui il profilo giusto per il Milan. Saltato Lopetegui, vengono valutati anche altri profili come Fonseca e Amorin, ma al momento quello che convince di più è proprio Conceiçao. E' una trattativa avanzata, ma non ancora chiusa o definita. Il suo contratto con il Porto scade nel 2028, ma dopo il cambio di presidenza potrebbe cambiare anche l'allenatore".