Maignan via in estate? Il Milan osserva Chevalier del Lille e Carnesecchi dell'Atalanta

Come riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è sempre in stand-by la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan nonostante da tempo sia stato trovato un accordo di massima tra le parti. La firma del portiere francese, il cui contratto con il Diavolo scadrà il 30 giugno 2026, non è però ancora arrivata.

E questo induce a pensare alla volontà della dirigenza rossonera di Maignan in estate, anche se in via Aldo Rossi pretendono un'offerta da almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire. In caso di cessione, il Milan ha già in mente chi potrebbe sostituirlo: i rossoneri stanno infatti osservando con grande attenzione Chevalier del Lille e Carnesecchi dell'Atalanta.