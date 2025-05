Clamoroso: Juve su Theo! Il francese avrebbe già espresso piacere per il trasferimento

Secondo quanto riportato da Matteo Zorloni di TeleLombardia, la Juventus "si sta - si legge sul profilo X del giornalista - muovendo per Theo Hernandez. Possibile proposta simile a quella fatta dal Como a gennaio. Il giocatore ha già espresso piacere nel possibile trasferimento. Operazione vincolata alla cessione di Cambiaso".

I NUMERI DELLA STAGIONE DI THEO

Da tempo è tutto fermo per il rinnovo di Theo Hernandez, il cui contratto con il Milan scadrà nel 2026. La sua stagione è stata molto negativa e questo rendimento ha sicuramente inficiato il discorso prolungamento, bloccato ormai da mesi. Come spiega stamattina il Corriere dello Sport, tutto lascia pensare che il terzino francese verrà venduto questa estate, considerando il contratto in scadenza tra un anno e la volontà del Diavolo di non perdere più certi asset a parametro zero, ma dovranno arrivare le offerte giuste dai club giusti. Con ogni probabilità, il giocatore andrà in scadenza di contratto il prossimo anno, giugno 2026, e per il momento non ci sono stati segnali incoraggianti circa un possibile rinnovo. Per questo motivo che l'addio sembra essere sempre più vicino con la società di via Aldo Rossi che potrebbe monetizzare nel corso della sessione estiva di calciomercato.

Questi i numeri stagionali di Theo Hernandez con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4095'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 7

ESPULSIONI: 2