Leao al Barca? Yamal approva. Dalla Spagna il piano dei blaugrana per arrivare a Rafa

Il Barcellona continua a lavorare sul mercato per rinforzare la squadra della prossima stagione e, stando a quanto riferisce il portale catalano elnacional.cat, uno dei nomi più caldi per i blaugrana è quello di Rafael Leao. Il portoghese del Milan è uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza del Barcellona ed il suo eventuale acquisto ha già ricevuto il benestare di Lamine Yamal, una delle figure più importanti dello spogliatoio e spesso coinvolto nel progetto sportivo che sta prendendo forma. Fonti vicine al club citate ad "El Nacional" riferiscono di un Yamal decisamente felice di poter giocare in attacco insieme a Leao, considerato come un profilo complementare alla tecnica e la visione di gioco del 17enne: il porgoghese è veloce e potente e con il numero 19 formerebbe una delle coppie più pericolose d'Europa.

Il potenziale ingaggio di Leao, nonostante la delicata situazione economica del club blaugrana, è uno dei sogni di Laporta. L'operazione in ogni caso non sarà facile: il Milan non vuole privarsi del giocatore e fa riferimento alla clausola rescissoria che ammonta a 175 milioni di euro. Il Barcellona non prevede di pagare una cifra simile e pensa che la volontà del calciatore possa recitare una parte fondamentale nell'esito dell'operazione, con lo stesso Leao che ha lasciato intendere, secondo "El Nacional", di essere disposto ad agevolare l'affare nel caso l'interesse del Barcellona si facesse concreto.

La struttura economica dell'operazione rimane in ogni caso l'ostacolo più importante: il Barcellona dovrebbe pensare ad una formula fantasiosa (un prestito con obbligo di riscatto) o all'inserimento di alcune contropartite per far abbassare la parte cash. Laporta e Deco stanno valutando le varie opzioni e opportunità, la strada per arrivare a Leao è ancora lunga nonostante ci sia il benestare di Yamal.