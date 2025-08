MN - Athekame-Milan: operazione avanzata. Anche oggi contatti

Il Milan fa sul serio per Zachary Athekame, terzino svizzero classe 2004 in forza allo Young Boys. I rossoneri hanno individuato nel giocatore elvetico, la pedina giusta per rafforzare il ruolo di terzino destro. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, al momento la trattativa è molto avanzata, con il calciatore che è convinto del trasferimento e con il Milan che anche oggi ha avuto contatti con il club di Berna per provare a chiudere al più presto l'operazione.

Da via Aldo Rossi l'idea è quella di chiudere per Athekame attorno ai 7-8 milioni di euro, un'operazione low cost per andare a colmare una lacuna evidente nella rosa di Allegri con un giocatore di prospettiva.

di Antonio Vitiello