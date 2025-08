MN - Adli e Bennacer temporeggiano, il Milan non cambia i piani: saranno ceduti

Non solo acquisti, il Milan in queste settimane di agosto dovrà chiudere anche le cessioni di diversi esuberi. Hanno già salutato giocatori come Tommaso Pobega, ritornato al Bologna in prestito con obbligo, stessa formula che ha portato Lorenzo Colombo al Genoa; il portiere Devis Vasquez ha rescisso il contratto e si è accasato alla Roma come secondo di Svilar; è stato ceduto a titolo definitivo Emerson Royal al Flamengo, dopo un solo anno dal suo arrivo in Italia.

Due calciatori ancora in bilico, e fuori dal progetto di Massimiliano Allegri, sono Ismael Bennacer e Yacine Adli, rientrati da due prestiti ma ancora a libro paga rossonero. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il temporeggiare dei due giocatori franco-algerini non scalfisce i piani del club rososnero. Da via Aldo Rossi si punta a chiudere le cessioni dei due centrocampisti il prima possibile e nei prossimi giorni verrà forzata la mano in modo che si arrivi a una conclusione delle due vicende.

di Antonio Vitiello