MN - Domani le visite di Comotto con lo Spezia: la formula del trasferimento

Nella giornata di domani, come ha potuto apprendere la redazione di MilanNews.it, il centrocampista classe 2008 rossonero Christian Comotto, che si è messo in mostra negli anni scorsi in Primavera e negli ultimi giorni con la prima squadra in tournée tra Asia e Pacifico, sosterrà le visite mediche con lo Spezia, squadra di Serie B che lo acquisterà a titolo temporaneo. Il passaggio in Liguria avverrà, infatti, con la formula del prestito secco con premio di valorizzazione in base a presenze e risultati.

Una formula simile - ma non uguale - a quella con cui Francesco Camarda è stato girato in prestito al Lecce: l'idea che sta sotto è la stessa, dare la possibilità a due dei talenti più cristallini del club di formarsi e fare esperienza in contesti ideali per la loro crescita tramite la continuità di partite durante la stagione. I due, tra l'altro, sono anche molto amici. Comotto si è messo in mostra segnando il rigore decisivo contro l'Arsenal nella sfida dal dischetto e uno dei nove gol contro il Perth Glory, sempre dagli undici metri e con il cucchiaio.

di Antonio Vitiello