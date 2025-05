VIDEO MN - Scaroni: "Parole Boban? Si figuri se sto ad ascoltarle"

In occasione dell’evento “Play for the Future” di Fondazione Milan, FIGC e patrocinato dal Ministero della Giustizia, presso il Teatro Puntozero Beccaria, il Presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato: “Oggi sono qui per allargare un’iniziativa che abbiamo lanciato due anni e mezzo fa. Un’iniziativa che vuole utilizzare lo sport come strumento per il reinserimento sociale dei giovani. Fino ad oggi abbiamo lavorato in tre città: Napoli, Catania e Palermo, mirando a quei giovani che sono oggetto di pene alternative, quindi che non sono nelle carceri minorili. Mentre da quest’anno cominciamo anche con Milano e ci rivolgiamo anche ai giovani in queste case penitenziarie come il Beccaria. Quindi l’iniziativa ha avuto un grande successo e ci è stato chiesto di allargarla, cosa che facciamo con piacere. Alla fine per Fondazione Milan è uno sforzo organizzativo più che finanziario e dà dei risultati estremamente importanti in un settore, quello delle carceri e delle pene dei giovani, che ha così bisogno di interventi. Quindi siamo molto contenti di essere stati iniziatori e di essere stati affiancati anche dalla FIGC. Un grande risultato come un investimento piccolo di denaro ma grande di impegno organizzativo che è quello che diamo noi”.

Il lavoro di Fondazione Milan: “Fondazione Milan fa tante cose. Negli ultimi 20 anni abbiamo investito 12 milioni di euro sempre in iniziative sociali, in Italia e all’estero. Sempre con la stessa finalità: usare lo sport come strumento per contribuire a dare una speranza alle comunità fragili. Ad esempio qui a Milano, intorno a Milano, abbiamo costruito 6 campi di calcio in quartieri un po’ difficili della città. I campi li facciamo in erba sintetica in modo che non abbiano bisogno di manutenzione: così facendo abbiamo subito creato un luogo di ritrovo e di divertimento che cambia la mappa del quartiere. Li vado ad inaugurare quasi sempre ed ogni volta torno a casa felice di quello che abbiamo fatto”.

Un commento sulle parole di Boban? “Si figuri se io sto ad ascoltarle".

Le dispiace per questo finale di stagione? “No, no, no, no. Non parliamo di calcio. L’intesa era che non parlassimo di calcio, giusto?”.