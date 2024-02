Di Marzio: "In estate il Milan deve prendere due attaccanti forti e un centrocampista forte. Da lì si capiranno le sue ambizioni"

Chiuso il mercato invernale, è già il momento di proiettarsi alla campagna acquisti estiva. Se a gennaio il Milan ha fatto poco in entrata (il ritorno di Gabbia e l'acquisto di Terracciano), a giugno le aspettative saranno ben diverse. Questo il pensiero di Gianluca Di Marzio a SkySport24: "Il Milan in estate deve prendere due attaccanti forti e un centrocampista forte. Da lì si capiranno le ambizioni del Milan, si capirà se potrà lottare per lo scudetto e se potrà tornare ad essere competitivo come l'anno scorso anche in Europa".

Ecco il bilancio finale dei movimenti in entrata e in uscita del Milan a gennaio:

ACQUISTI: Gabbia (rientro prestito, Villarreal), Terracciano (titolo definitivo, Verona).

CESSIONI: Krunic (prestito con obbligo di riscatto, Fenerbahçe), Romero (prestito, Almeria), Vasquez (prestito, Ascoli), Pellegrino (prestito, Salernitana), Traoré (prestito, Palermo).