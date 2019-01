Di Marzio: "Saltato il trasferimento di Antonio Donnarumma all'Olympiacos"

E' saltato il trasferimento di Antonio Donnarumma all'Olympiacos. Il fratello di Gigio, terzo portiere del Milan, avrebbe dovuto iniziare una nuova avventura in Grecia, ma alla fine è stato proprio l'Olympiacos a virare su un altro obiettivo. Il motivo? L'impellenza di chiudere per un nuovo rinforzo tra i pali. Il Milan aveva rallentato e chiesto altro tempo (complici i problemi fisici di Reina), l'Olympiacos non poteva più aspettare. Ed ecco dunque che il club greco ha chiuso per un altro numero uno ed ha accolto Yuri Lodygin, portiere classe '90 in prestito dallo Zenit fino al termine della stagione.