Di Marzio: "Si ferma Kessie: ora il Milan cerca un centrocampista"

Guai a centrocampo per il Milan e Stefano Pioli. Dopo l'allenamento di ieri, infatti, si è fermato Frank Kessiè che aveva avvertito un indurimento al flessore: stamattina il giocatore ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione.

Il grado della lesione non è ancora chiaro, ma questo infortunio se confermato essere grave costringerà il Milan ad intervenire sul mercato per trovare un altro centrocampista per Stefano Pioli.

Un ko pesante dato che in mezzo al campo praticamente a disposizione di Pioli restano solo Bennacer e Tonali, a questo si aggiunge il problema che Kessiè e Bennacer a fine anno partiranno per la Coppa d'Africa e, dunque, non saranno disponibili per qualche settimana.

Il Milan, dunque, dovrà tutelarsi e trovare il prima possibile un centrocampista per completare un reparto che, al momento, è in grande difficoltà numerica.