Di Marzio: "Tonali è stato determinante nel convincere Cellino a accettare l'offerta del Milan"

Intervenuto durante il programma "Calciomercato l'originale" sulle frequenze di sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato degli ultimi aggiornamenti su Tonali. Queste le sue parole: "Già dall'incontro tra Conte e Zhang, la società neroazzurra aveva fatto capire che l'Inter ha un budget limitato per gli acuisti. Da qui le frenate per le trattative con Kumbulla e Tonali. In questo senso c'è stata una telefonata con l'agente Bozzo chiedendo di aspettare ma c'è stata una risposta negativa. Il Milan si è fatto trovare pronto facendo leva sulla fede milanista di Tonali che ha forzato molto con Cellino per concludere la trattativa con il Milan. Il giocatore è stato determinante per fare accettare l'offerta rossonera a Cellino."