Donnarumma in campo anche in Coppa Italia, dopo aver lasciato la scena al fratello contro la Spal. Turnover per Ibra, dunque, ma non per Gigio, che resta un elemento decisivo per il Milan. Il club rossonero - scrive La Gazzetta dello Sport - è pronto a cominciare una trattativa con l’agente Raiola che si preannuncia complicata.