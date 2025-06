Doué più di Vanderson: l'ivoriano dello Strasburgo spinge a destra

Nel corso di questo calciomercato il Milan farà un terzino destro, anche perché Emerson Royal non sembrerebbe rientrare nei piani di Massimiliano Allegri per questa stagione. Due sono i nomi di cui si starebbe discutendo dalle parti di via Aldo Rossi: Guela Doué dello Straburgo e Vanderson del Monaco.

Il primo, terzino destro dello Strasburgo franco-ivoriano, fratello della stellina del PSG Desiré, è al momento il principale candidato alla fascia destra del Milan, anche perché il brasiliano, valutato dai monegaschi circa 30 milioni di euro, è seguito con attenzione anche dal Barça. Per questo motivo, scrive La Gazzetta dello Sport, Doué potrebbe essere la soluzione ideale per il Milan, come conferma non solo la percentuale d'acquisto del 60% secondo la rosea, ma anche la valutazione non proibitiva che lo Starsburgo fa del calciatore (18 milioni di euro).