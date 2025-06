MN - Milan pronto ad arrivare a 35 milioni, bonus compresi, per Jashari: cosa serve per convincere il Brugge

Nella giornata di ieri, durante la conferenza a Casa Milan, Igli Tare ha dato diverse linee guida per il mercato rossonero di questa estate. Uno dei punti fermi del nuovo corso di Allegri sarà il centrocampo, ed è proprio qui che ci saranno i maggiori movimenti, tra entrate ed uscite, secondo il dirigente albanese.

Oltre a Modric, che firmerà il contratto dopo il Mondiale per Club che sta disputando col Real Madrid, l'intenzione è quella di portare a Milanello profili da centrocampo a tre, ed in particolare un mediano basso. Calciatori capaci di letture difensive, tatticamente già sviluppati e che abbiano una certa propensione al recupero palla, ma non solo. I nomi sul banco dei rossoneri sono diversi: Granit Xhaka, Samuele Ricci (clicca qui per le ultime), Javi Guerra e Ardon Jashari.

Lo svizzero non è un vero e proprio mediano di posizione come gli altri tre, ma un giocatore dinamico che può ricoprire più ruoli a metà campo: un centrocampista moderno, capace di pensare e ragionare in verticale, che ha già esperienza in Champions League. Per il giocatore del Brugge, apprende la redazione di MilanNews.it, il Milan arriva fino a 35 milioni bonus compresi. La squadra belga fa muro, complice la lunga durata del contratto dell'ex Lucerna. Per smuovere i belgi servirebbe un'offerta ulteriormente migliorata, da almeno 30-32 milioni di base fissa. Vedremo che scelte faranno Tare e Furlani su Jashari, che piace molto per età, caratterische e personalità.

di Pietro Mazzara.