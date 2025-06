Ieri contatto tra l'agente di Morata e il Como: ci sono le basi per l'intesa

Alvaro Morata potrebbe tornare nuovamente in Italia. E no, questa volta nè alla Juventus nè al Milan che, a oggi, detiene ancora i diritti sul suo cartellino: il calciatore spagnolo ha ancora tre anni di contratto con il Diavolo e al momento è in prestito fino al 20 gennaio al Galatasary che può esercitare entro questa data l'opzione di riscatto. Difficile che avvenga questa cosa e che lo spagnolo rimanga oltre in Turchia, dal momento che ha espresso già il desiderio di andarsene.

La squadra italiana sulle tracce di Morata è il Como di Cesc Fabregas. Secondo quanto viene riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, ieri c'è stato un incontro tra l'agente dello spagnolo e la società lariana: ci sono le basi per arrivare a un'intesa e di conseguenza il calciatore aspetti che l'offerta venga formalizzata. Non sarà comunque facile perchè prima il Milan deve sistemare le cose con il Galatasary e poi trattare l'uscita con il Como: operazioni tutte da imbastire.