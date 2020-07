Ds Lipsia: "Schick vuole continuare a giocare con noi"

Markus Krosche, ds del Lipsia, ha parlato a DPA delle intenzioni del club circa i giovani in prestito al club che non sono stati riscattati, per il momento almeno: “Sia Schick (che è seguito anche dal Milan, ndr) che Angelino voglio giocare per il Lipsia. Stiamo lavorando per trovare una soluzione”. Il ceco non è stato riscattato dal club tedesco entro i termini stabiliti, e ora i due club devono rimettersi al lavoro per ricostruire una trattativa per far rimanere il giovane attaccante alla corte di Julian Nagelsmann.