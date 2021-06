Dzeko, salgono le quotazioni della permanenza alla Roma: Milan e Juventus osservano

Tra i giocatori accostati nelle ultime ore al Milan per l'attacco figura anche il nome di Edin Dzeko. L'attaccante della Roma, nonostante in ogni sessione di mercato sia dato in partenza, sembra destinato alla permanenza in giallorosso considerata la grande stima di Mourinho nei suoi confronti. Tra le squadre interessate e che sono pronte a inserirsi in caso di un cambio dei piani figurano Milan e Juventus.