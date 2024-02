ESPN - Mbappé ha deciso, va al Real. Per il PSG è Leao il sostituto ideale

ESPN, confermando la notiza di Le Parisien di questo pomeriggio, racconta di come Kylian Mbappé abbia deciso di accettare la proposta del Real Madrid lasciando così il PSG a parametro zero a giugno. Il campione francese dovrebbe annunciare la sua decisione la prossima settimana. Non ha ancora firmato, ma la scelta è stata fatta.

Una fonte ha riferito a ESPN che il PSG ha offerto a Mbappé un aumento di stipendio rispetto ai suoi 72 milioni di euro lordi, ma la proposta è stata rifiutata dal francese. Secondo le fonti consultate da ESPN, scegliendo di lasciare il club a paramentro zero, Mbappé rinuncerà a bonus che ammontano a circa 100 milioni di euro.

Ora che il suo futuro è stato deciso, il PSG si muoverà per andare a prendere il suo sostituto: secondo ESPN è Rafael Leao del Milan, che ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro.