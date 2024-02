Falk: "Il Milan offre 40 milioni per Sesko. Sull'attaccante c'è anche l'Arsenal"

vedi letture

Christian Falk, giornalista della Bild, ha dichiarato a CaughtOffside che l'Arsenal ha messo gli occhi su Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia che piace molto anche al Milan. E proprio i rossoneri avrebbero già presentato un'offerta per il giovane centravanti sloveno: "Benjamin Sesko è arrivato in estate al Lipsia per 24 milioni di euro. Il Milan offre attualmente 40 milioni di euro. Anche l’Arsenal guarda l’attaccante che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e un contratto fino al 2028".

Questi i numeri stagionali di Sesko con la maglia del Lipsia:

PRESENZE BUNDESLIGA: 16

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE IN COPPA DI GERMANIA: 2

PRESENZE IN SUPERCOPPA: 1

GOL TOTALI: 8 (4 in campionato, due in Champions e due in Coppa di Germania)