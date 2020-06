Fiorentina, Paquetà il primo della lista per il centrocampo

Lucas Paquetà resta un obiettivo della Fiorentina per la prossima stagione. Dopo il sondaggio dello scorso gennaio, non andato a buon fine, il club viola lo ha messo in cima alla lista dei desideri e secondo quanto riportato da La Repubblica, edizione Firenze, proverà a portarlo in Toscana in estate. L'alternativa è Carrascal del River Plate, che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro.