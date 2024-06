Fofana lascerà Monaco dopo l'Europeo: il club non potrà alzare troppo il prezzo

Tra gli obiettivi del Milan per il calciomercato che comincerà ufficialmente il 1° luglio, c'è anche quello di portarsi in casa e mettere a disposizione del probabile allenatore Paulo Fonseca un nuovo centrocampista difensivo. Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina il club rossonero non ha mai trovato un vero sostituto a Kessie e neanche, per certi aspetti, a Sandro Tonali: in rosa attualmente ci sono o centrocampisti pensanti oppure di inserimento, manca la diga tra zona mediana e difesa.

Il nome principale per il centrocampo è quello di Youssouf Fofana, mediano di 25 anni del Monaco che ha già giocato un Mondiale - l'ultimo con la Francia in Qatar - ed è pronto a disputare il prossimo Europeo. Sarà proprio dopo la competizione continentale che si potrà affondare il colpo sul mediano transalpino che, da parte sua, ha già annunciato che lascerà il Principato in estate e qualche settimana fa aveva accolto con piacere le voci che lo accostavano al Milan. Con una partenza annunciata e un contratto in scadenza tra un anno, il club di Ligue 1 non potrà troppo alzare il prezzo e da via Aldo Rossi potrebbero approfittarne e chiudere verso i 20 milioni di euro.