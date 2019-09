La chiusura della sessione estiva è vicina, ma il mercato del Milan è ancora aperto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, André Silva, nonostante l’utilizzo di ieri, resta cedibile. Per quanto riguarda Correa, invece, i rossoneri non alzeranno l’offerta. A un giorno dalla fine del calciomercato non vanno escluse sorprese.