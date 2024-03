Gazzetta - Il Monza vuole Daniel Maldini: affare tra i 3 e i 5 milioni

Dopo una prima parte di stagione deludente all'Empoli, a gennaio Daniel Maldini ha cambiato squadra ed è passato in prestito secco dal Milan al Monza. Il giovane attaccante è rinato in Brianza dove ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite. E così il club biancorosso ora punta a prenderlo a titolo definitivo la prossima estate. "Spero che Daniel possa restare qui a vita" le parole dell'ad Adriano Galliani.

Come spiega stamattina La Gazzetta Sportiva, Maldini è attualmente in prestito secco e dunque a fine stagione rientrerà al Milan, ma il Monza è pronto a iniziare una nuova trattativa con il Diavolo, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’affare oggi viaggia tra i 3 e i 5 milioni di euro, ma non è escluso che il suo prezzo si alzi se dovesse continuare a fornire prestazioni così positive come nelle ultime settimane.