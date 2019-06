Gazzetta - Milan, affondo per Kabak: ma occhio al Bayern

Ozan Kabak è un obiettivo molto concreto per il Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: le parti - dopo il faccia a faccia di ieri tra l’agente e il ds Massara durato oltre un’ora - si riaggiorneranno dopo che il giocatore si sarà schiarito per bene le idee. Se fino a poche ore fa il pericolo maggiore era il Monaco, adesso l’allarme è rappresentato dal Bayern, che ha fatto irruzione sulla scena in maniera decisa dopo la cessione di Hummels. Tuttavia, in rossonero il giovane turco in rossonero avrebbe molte più opportunità per mettersi in mostra. Fattore che soprattutto alla sua età diventa essenziale.