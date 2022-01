Gazzetta - Milan, Diallo è piano B ma il PSG lo cede solo a titolo definitivo

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, Eric Bailly resta il primo nome della lista del Milan per rinforzare la sua difesa, ma ovviamente non è l'unico: il piano B del Diavolo è Abdou Diallo del PSG, su cui però c'è la resistenza del club francese che non apre alla cessione in prestito, ma pretende solo quella a titolo definitivo.