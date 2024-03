Gazzetta - Milan, due nomi per la difesa: Brassier del Brest e Adarabioyo del Fulham

Con Simon Kjaer che potrebbe salutare a fine stagione (ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno), il Milan dovrà fare qualcosa anche in difesa durante il prossimo mercato estivo. E i nomi più caldi al momento, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, sono sempre quelli di Lilian Brassier del Brest e Tosin Adarabioyo del Fulham.

Entrambi sono seguiti dal Diavolo da tempo visto che già a gennaio aveva provato a prenderli. Tutti e due sono due profili interessanti anche per questioni contrattuali: Brassier è in scadenza nel 2025 e dunque potrebbe muoversi per una cifra piuttosto bassa, mentre Adarabioyo andrà via a zero visto che il suo accordo con il club inglese scadrà il prossimo 30 giugno.