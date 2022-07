Gazzetta - Milan e Psg hanno avviato la trattativa per Diallo

MilanNews.it

Il Milan potrebbe essere la chiave che aprirebbe la porta del Psg a Skriniar. Come riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, il club francese deve fare cassa per poter incrementare l'offerta per il difensore slovacco (i parigini sono arrivati a 55 milioni, ma l'Inter ne chiede 70). Tra i nomi in uscita dei transalpini spicca quello di Abdou Diallo, per il quale il Milan avrebbe avviato la trattativa per portarlo in rossonero.