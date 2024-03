Gazzetta - Milan, il Nottingham non riscatterà Origi. A giugno il belga si guarderà intorno: ipotesi Mls

Divock Origi sta faticando parecchio anche al Nottingham Forest, che la scorsa estate lo ha preso in prestito con diritto di riscatto dal Milan: gli inglesi non hanno però intenzione di prenderlo a titolo definitivo al termine della stagione. Come spiega stamattina La Gazzetta Sportiva, a giugno l'attaccante belga rientrerà in Italia e si guarderà intorno, nella speranza che possa arrivare qualche chiamata interessante, magari dalla Mls americana.

Questi i numeri stagionali di Origi al Nottingham Forest:

PRESENZE IN PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE IN FA CUP: 2

PRESENZE TOTALI: 17

MINUTI IN CAMPO: 621'

GOL: 1 (in coppa)

AMMONIZIONI: 1