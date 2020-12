Gazzetta - Milan, Kabak primo nome per la difesa: trattativa avviata

A gennaio il Milan andrà a caccia di un difensore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulle strategie del club rossonero in vista della sessione invernale del calciomercato, il primo sulla lista è quello di Ozan Kabak, centrale turco di vent’anni in forza allo Schalke 04: le trattative sono avviate da tempo. In alternativa c’è sempre Mohamed Simakan dello Strasburgo, ventenne anche lui.