Gazzetta - Milan, Kjaer verso l'addio a fine stagione. Kalulu in bilico, Thiaw e Tomori confermati (a meno di offerte irrinunciabili)

In merito al futuro della difesa rossonera, che fino a questo momento, tra campionato e coppe, ha già incassato 48 gol, La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riferisce che in estate ci saranno nuovi innesti, ma anche degli addii. Simon Kjaer lascerà con ogni probabilità in quanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno e non gli verrà rinnovato. Tra i cedibili c'è Pierre Kalulu, il cui rendimento non è più quello della stagione dello scudetto.

Malick Thiaw e Fikayo Tomori verranno invece confermati anche per il prossimo anno, a meno che in estate non arrivino in via Aldo Rossi offerte clamorose che il club rossonero non può assolutamente rifiutare (il tedesco era stato pagato 7 milioni di euro, mentre l''inglese era costato 28 milioni).