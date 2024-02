Gazzetta - Milan, Maignan chiede 6-7 milioni all'anno per rinnovare

vedi letture

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento alla situazione contrattuale al Milan di Mike Maignan, che percepisce 3,2 milioni all'anno e ha un accordo in scadenza nel 2026. Per firmare e dire sì a una nuova intesa l'ex Lille chiede 6-7 milioni di euro a stagione fino al 2028, cosa che anche la società ritiene legittima per la crescita che ha avuto da quando è arrivato in rossonero. L'estremo difensore non vorrebbe essere da meno di Leao.

La trattativa entrerà nel vivo solo nelle prossime settimane, con la dirigenza proiettata sul futuro a lungo termine. Il prolungamento darebbe un'ulteriore forza al Milan anche nel caso in cui si aprisse un'ipotetica trattativa con Bayern Monaco o PSG in seguito a un'offerta concreta. La sostenibilità finanziaria impone comunque qualche rinuncia, sempre che sia ben ripagata.