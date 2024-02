Gazzetta - Milan, non mancano gli estimatori a Maignan: il francese piace a Bayern Monaco e PSG

Nelle prossime settimane entrerà nel vivo la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan con il Milan. I rossoneri puntano a prolungargli il contratto fino al 30 giugno 2028, così da allontanare quei club che hanno messo gli occhi sul portiere francese, come per esempio Bayern Monaco e PSG.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per firmare Maignan chiede un aumento dell'ingaggio: al momento guadagna 3,2 milioni di euro a stagione, ne chiede circa il doppio, così da diventare uno dei più pagati della rosa milanista insieme a Rafael Leao. Il francese non ha mai nascosto di stare bene in rossonero e quindi è assolutamente favorevole alla sua permanenza a Milanello. Ma ovviamente andrà trovata la quadra economica tra le parti.