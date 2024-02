Gazzetta - Milan, per il centrocampo potrebbe tornare di moda Chukwuemeka del Chelsea

vedi letture

Durante il prossimo mercato estivo, il Milan dovrà fare qualcosa anche a centrocampo dove manca un giocatore che possa dare intensità e solidità difensiva. Un nome che potrebbe tornare di moda per il Diavolo è quello di Carney Chukwuemeka, mediano inglese classe 2003 del Chelsea che i rossoneri hanno già trattato in passato. A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Questi i numeri stagionali di Chukwuemeka con il Chelsea:

PRESENZE IN PREMIER LEAGUE: 5

PRESENZE IN FA CUP: 1

PRESENZE IN EFL CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 7

MINUTI IN CAMPO: 187'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 2