Gazzetta - Milan, rimandato l'incontro con l'Atletico Madrid ma si va avanti per Correa

Ieri era in programma un incontro tra il Milan e il ds dell'Atletico Madrid, Berta, per fare dei passi in avanti su Angel Correa, primo obiettivo dei rossoneri per l'attacco: come spiega La Gazzetta dello Sport, il summit non c'è stato, ma si sarebbe trattato di un semplice rinvio in quanto da via Aldo Rossi filtra la volontà di andare avanti con la trattativa per l'argentino nonostante sia di fatto saltato il trasferimento di André Silva al Monaco. A breve i due club si riaggiorneranno.