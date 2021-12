Gazzetta - Milan, ritorno di fiamma per Milenkovic: ha una clausola da 15 milioni

In passato il Milan ha seguito a lungo Nikola Milenkovic, ma in quel periodo la Fiorentina per lasciarlo partire chiedeva ben 40 milioni di euro. Ora il difensore serbo potrebbe tornare nel mirino dei rossoneri dopo l'infortunio di Kjaer, anche perchè le richieste economiche dei viola sono completamente diverse: il 24enne ha infatti rinnovato con il club di Commisso e ora ha una clausola rescissoria di 15 milioni. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.