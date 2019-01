Gazzetta - Milan, sfuma il ritorno di Deulofeu: per il Watford l'offerta dei rossoneri era troppo bassa

Sfuma il ritorno in rossonero di Gerard Deulofeu in quanto il Watford ha detto no all'offerta del Milan che per lo spagnolo aveva messo sul piatto tra i 10 e i 15 milioni di euro: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club inglese, che a gennaio scorso ne ha spesi 13 e 4 di bonus, ha continuato a chiedere quasi tre volte quello che aveva investito.