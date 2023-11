Gazzetta - Milan su Ouédraogo: il giovane centrocampista dello Schalke 04 ha una clausola da 12 milioni

Tra i club che hanno messo gli occhi e che stanno seguendo con grande attenzione Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 dello Schalke 04, c'è anche il Milan. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il giovane tedesco, su cui ci sono, tra le altre, anche Inter, Lipsia e Bayrn Monaco, vorrebbe chiudere la stagione a Gelsenkirchen e poi cambiare squadra in estate. Per prenderlo basterà pagare la clausola rescissoria che dovrebbe essere di 12 milioni di euro.