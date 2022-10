Gazzetta - Tutti pazzi per Leao: sul portoghese ci sono Chelsea, Psg, Real, City, United e Liverpool

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan è al lavoro da tempo per il rinnovo di Rafael Leao, il cui attuale contratto con il club rossonero sacdrà nel 2024. I dirigenti di via Aldo Rossi vogliono blindarlo e respingere la concorrenza di diversi top club europei che hanno messo gli occhi sul portoghese: sulle sue tracce, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, ci sono infatti Chelsea, Psg, Real Madrid, Manchester City, Mancheste United e Liverpool.