Haaland non pensa alla Serie A: "Sono concentrato sul Salisburgo"

L'attaccante del RB Salisburgo, Erling Haaland, ha commentato anche i rumors di mercato sul suo futuro nella conferenza stampa pre-Liverpool: "In questo momento mi concentro solamente sul mio lavoro. Penso a giocare a calcio e a divertirmi. Mi godo questo momento, il mio obiettivo è fare bene col RB Salisburgo. Per me non è affatto difficile". Il bomber classe 2000, autore finora di 28 gol in 21 partite stagionali, accostato anche a Napoli, Juventus e Milan in questi giorni.