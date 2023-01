Il Giornale: "Il Diavolo mette la freccia per il colpo Zaniolo. Contatto con la Roma"

MilanNews.it

"Il Diavolo mette la freccia per il colpo Zaniolo. Contatto con la Roma": titola così questa mattina Il Giornale che spiega che i rossoneri hanno sorpassato il Tottenham nella corsa al giovane attaccante in uscita dai giallorossi. Lavori in corso e possibile contatto ufficiale tra i due club oggi nella Capitale, dove il Diavolo sarà impegnato stasera nel match di campionato contro la Lazio.