In merito al mercato del Milan in attacco, Il Giornale in edicola questa mattina riferisce che sono in rialzo le quotazioni di Folarin Balogun, centravanti classe 2001 dell'Arsenal che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Reims. Nella squadra francese, ha collezionato 39 presenze e segnato ben 22 gol.