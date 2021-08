Il Giornale - Milan-Adli: troppo alta la richiesta del Bordeaux (10 mln più bonus), rossoneri al lavoro per abbassare il prezzo

Il Giornale in edicola questa mattina riporta questo aggiornamento sul possibile sbarco al Milan di Yacin Adli: i rossoneri sono in pressing sul Bordeaux, ma la richiesta dei francesi (10 milioni di euro più bonus) è troppo alta per i dirigenti del club di via Aldo Rossi che ora sono al lavoro per abbassare il prezzo. Il Diavolo punta forte sulla volontà del giovane centrocampista di trasferirsi a Milanello.