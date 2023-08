Il Giornale - Milan, avviati i contatti per il rinnovo di Maignan fino al 2028: ingaggio da 5 milioni annui

Secondo quanto riferisce l'edizione de Il Giornale in edicola questa mattina, il Milan ha avviato i contatti per il rinnovo di Mike Maignan: l'attuale contratto del portiere francese, uno dei leader indiscussi della formazione rossonera, scade nel 2026, i rossoneri sono al lavoro per prolungarlo fino al 30 giugno 2028. Oltre alla durata, verrà aumentato ovviamente anche l'ingaggio dell'ex Lille che salirà a 5 milioni di euro netti a stagione.