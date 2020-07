Il Giornale - Milan, l'agente di Leao ha parlato con Juve, Atletico e Wolverhampton

Gli ultimi gol e le ultime prestazioni positive hanno rilanciato Rafael Leao dopo un periodo piuttosto complicato. La sua volontà è quella di rimanere, ma ovviamente l'ultima parola spetterà a Ralf Rangnick. Nel caso in cui non rientrasse nei piani rossoneri, al portoghese non mancano certamente gli estimatori: come riporta Il Giornale, infatti, nelle scorse settimane, il suo agente Jorge Mendes ha parlato del suo assistito con Juventus, Atletico Madrid e Wolverhampton, riscontrando il gradimento per l'attaccante del Mila da parte di questi club.