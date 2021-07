Il Giornale - Milan, nuovo summit con l'agente di Kessie per il rinnovo: richiesta 6 mln, offerta 5 più bonus

Nei prossimi giorni è in programma un nuovo summit tra i dirigenti del Milan e l'agente di Franck Kessie per provare a raggiungere un accordo per il rinnovo del centrocampista ivoriano: il giocatore e il suo entourage chiedono un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione, mentre i rossoneri hanno messo sul piatto uno stipendio da 5 milioni più bonus. A riferirlo è l'edizione odierna de Il Giornale.