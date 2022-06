Il Giornale - Milan, settimana prossima i rossoneri chiuderanno l'acquisto di Renato Sanches per 18 milioni

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Il Milan chiuderà presto il secondo colpo di mercato dopo Divock Origi, atteso nei prossimi giorni a Milano per le visite mediche e la firma del contratto: come riporta Il Giornale, infatti, settimana prossima il club di via Aldo Rossi definità l'acquisto di Renato Sanches dal Lille per 18 milioni. Per il centrocampista portoghese è pronto un contratto quadriennale.