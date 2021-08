Il Giornale - Milan, tre ancora i colpi da effettuare prima della fine del mercato

Il Giornale, in edicola quest'oggi, fa il punto sulle strategie del Milan sul mercato. La dirigenza rossonera, infatti, prima della conclusione della sessione trasferimenti dovrà effettuare ancora tre colpi. Il primo ricoprirebbe il ruolo da 7 e il candidato numero uno dovrebbe essere Florenzi. Il secondo vestirebbe la 10 e i nomi in questo senso sono tanti. Il terzo invece sarebbe un centrocampista e il nome più indicato, anche in vista della Coppa d'Africa, è quello di Bakayoko.