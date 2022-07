Il Messaggero - Milan e Newcastle interessate a Ibanez: la Roma lo valuta 20 milioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Fra i giocatori che potrebbero lasciare la Roma nelle prossime settimane, scrive Il Messaggero, c'è anche Roger Ibanez. Il difensore ex Atalanta non è certo della permanenza a Trigoria e nelle prossime settimane per il quotidiano potrebbero esserci novità in tal senso: dalla Premier League sono arrivati dei sondaggi, soprattutto da parte del Newcastle. Mentre in Italia il suo profilo è valutato dal Milan, da tempo alla ricerca di un centrale da aggiungere alla squadra di Pioli, con la Roma che valuta il suo cartellino circa 20 milioni di euro.